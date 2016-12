Inter, Guarin blocca il mercato in entrata 

13:16 - Rimane bloccato il mercato dell'Inter: A fermare le operazioni di Piero Ausilio è la mancata partenza di Fredy Guarin. La cessione del colombiano al Valencia, che avrebbe dovuto sbloccare il mercato nerazzurro, non è andata in porto, con gli spagnoli che alla fine si sono portati a casa Alvaro Negredo. Quasi allo scadere del tempo limite l'Inter ha provato a piazzare Guarin al Real Madrid e al Barcellona, ma con scarsi risultati.



Il club blaugrana aveva fatto un'ultima offerta ai nerazzurri per il giovane talento Mateo Kovacic, dopo un primo no da parte dell'Inter. Il ragazzo croato piace a Luis Enrique, che deve pianificare il futuro della squadra catalana anche in vista del blocco del mercato, riaperto dalla commissione Fifa lo scorso aprile, ma sul quale rimane la spada di damocle della sentenza d'Appello. Secondo Europacalcio l'Inter avrebbe quindi rifiutato un'offerta da 25 milioni in contanti. Ma Ausilio ha provato il colpo: offrire Guarin al Barcellona.

Secondo Mundo Deportivo il club blaugrana avrebbe accettato il colombiano con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ma i nerazzurri hanno rifiutato, in cerca di un possibile acquirente.

Con la scadenza delle 23 che si avvicinava velocemente, gli agenti dell'Inter hanno tentato il tutto per tutto per "disfarsi" di Guarin: avviati i contatti con il Real Madrid, destinazione gradita al colombiano. Ma ancora una volta le operazioni si sono arenate, con l'Inter che chiedeva 15 milioni netti mentre gli uomini della casa Blanca, visti anche gli altalenanti risultati del "Guaro", avrebbero offerto un contratto di prestito da tre milioni più eventuale riscatto.

Niente da fare quindi, Guarin resta all'Inter e mercato in entrata bloccato. Saltano le trattative per Giacomo Bonaventura, finito al Milan, mentre Fabio Borini rimane al Liverpool. Non così quello in uscita: è arrivata l'ufficialità di Ricky Alvarez al Sunderland, tramite il prestitooneroso. Anche l'Italo-brasiliano Daniel Bessa ha lasciato temporaneamente i nerazzurri, finendo in prestito al Bologna.