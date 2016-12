Inter, Guarin al tavolo con lo Zenit: Ausilio ha incontrato l'agente

10:17 - Ancora nessuna svolta per quanto riguarda il futuro di Guarin, che l'Inter è pronta a cedere ma solo in caso di offerta adeguata. Piero Ausilio ha incontrato Marcelo Ferreyra, manager del colombiano. L'agente ha presentato al d.t. nerazzurro una nuova offerta dello Zenit per il centrocampista, che continua a essere nel mirino di Man United, Porto e Monaco. Nessuna di queste però si è avvicinata ai 16 milioni richiesti dall'Inter.

Da tempo Guarin non è più la prima scelta di Mazzarri, che al suo posto preferisce Kovacic ed Hernanes. Anche mercoledì, nell'andata del playoff di Europa League, il colombiano è rimasto in panchina per 90 minuti. Segnale (l'ennesimo) che, ormai, il giocatore non rientra nei piani del tecnico.



Gli scogli, manco a dirlo, sono economici e riguardano sia l'ingaggio di Guarin - che ha un contratto fino al 2017 da oltre 2 milioni di euro all'anno -, sia la valutazione che l'Inter fa del giocatore: almeno 16 milioni di euro. La volontà del colombiano di partire e l'intenzione dei nerazzurri di monetizzare dalla sua cessione, però, alla fine potrebbero risultare decisive.



Intanto la squadra, dopo la trasferta europea in Islanda, è atterrata stamattina a Milano alle 7.15 circa, dopo un volo di quattro ore. Mazzarri, evidentemente più rilassato dopo il 3-0 che ha blindato la qualificazione, ha concesso a tutti due giorni di riposo.