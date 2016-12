Inter: Fabio Borini bloccato per gennaio

17:23 - E' stato vicino all'Inter, a tratti vicinissimo, ma alla fine è rimasto al Liverpool. La strada di Fabio Borini potrebbe però incrociarsi con quella dei nerazzurri già nel prossimo mercato di gennaio, quando la squadra di Mazzarri avrà bisogno - con ogni probabilità - di almeno un rinforzo in attacco, dove ora ci sono solamente Palacio, Icardi, Osvaldo e Guarin, la cui mancata cessione ha bloccato la trattativa.

L'ex giallorosso, che la scorsa stagione è stato in prestito al Sunderland, ha rifiutato la proposta del Qpr perché vuole provare a giocarsi le proprie chance in un club di primissimo livello. "Finalmente la pazzia (il calciomercato, ndr) è finita - ha spiegato Borini su Twitter -. Ho tutelato l'uomo e il giocatore che sono adesso e mi sono preso tutte le responsabilità. Sono felice di questa decisione".



Meno felice è il Liverpool, che tra Balotelli, Sterling, Sturridge, Lallana, Coutinho, Markovic e Lambert ha l'attacco intasato e dunque avrebbe volentieri fatto a meno di Borini. Ora il rischio è che il giocatore, che ha ancora due anni di contratto, viva una stagione ai margini con conseguente svalutazione del cartellino. Ecco perché i Reds, salvo ripensamenti, certamente proveranno a cederlo a gennaio e l'Inter - come riferito dal Corriere dello Sport - rimane l'opzione numero uno. L'attaccante, infatti, è disposto a ripartire dall'Italia in un club prestigioso come l'Inter, che con Piero Ausilio si era fatta sotto con decisione in quest'ultima sessione di mercato. Non se n'è fatto nulla per la mancata partenza di Guarin, ma tra quattro mesi potrebbe finire diversamente.