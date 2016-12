Inter, Eto'o si propone: "Se Moratti chiama..." 

00:43 - Samuel Eto'o all'Inter. Fino a ieri sera solo un'ipotesi molto suggestiva. Ora l'apertura dell'attaccante può cambiare le carte in tavola: "Se Moratti chiama... Il nuovo presidente è Thohir? No, no. Il dottor Moratti c'è sempre". Il bomber, uno degli eroi del triplete, è ora una tentazione per i nerazzurri che vorrebbero riabbracciarlo al più presto: qualcosa si sta muovendo anche perché Ausilio era in tribuna a Stamford Bridge.

Da sogno a tentazione, Samuel Eto'o potrebbe diventare un'occasione ghiotta per l'Inter. A dispetto dei suoi 33 anni e delle battute di Mourinho sulla presunta età, il bomber camerunese è ancora abbastanza integro fisicamente e garantisce sempre un buon numero di gol: quest'anno con la maglia del Chelsea è già a quota 10 in 30 presenze, per lo più tutte reti pesanti. Certo è che Thohir cerca giocatori con un altro profilo, sicuramente più giovani, ma Eto'o potrebbe essere un'operazione utile non solo per il campo, ma anche per il marketing. Da valutare anche la buona immagine che l'attaccante gode in Indonesia. Un affare a costo zero visto che a giugno si svincolerà a parametro zero dai Blues che, al momento, non sembrano essere intenzionati a rinnovare. In più il giocatore pur di tornare a Milano e a San Siro sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio. Serve la chiamata di Moratti, Thohir non è ancora entrato nel cuore di Eto'o.