Inter e Juve si sfidano per Morata

13:30 - Lo avevamo anticipato qualche giorno fa, ma l'intrigo si sta facendo di giorno in giorno più interessante e concreto. Alvaro Morata, talentino classe '92 del Real Madrid, vuole lasciare la Spagna per giocare con continuità e ha aperto un portone al possibile approdo nella nostra Serie A. Il giocatore è seguito con grandissima attenzione da Inter e Juve, che sono pronte a sfidarsi per strapparlo ai merengues. Il Real chiede 12-13 milioni.

Disponibile ma alle sue condizioni. Il nodo dell'affare è infatti, come spesso accade, legato a una clausola. Il Real, per dirla com'è, si priverebbe di un giocatore che considera di grande prospettiva a patto, però, di poterlo eventualmente riacquistare in futuro. Via sì, insomma, ma con il biglietto di ritorno già in mano.Inter e Juve ci pensano, chiaro, e potrebbero anche decidere di mettere sul piatto i 13 milioni chiesti dai merengues. Resta da capire se saranno disposte a cedere alle esigenze dei blancos. Vale la pena puntare su un giovane di talento che poi, una volta maturato, potrebbe tornarsene a casa? Lo capiremo nelle prossime settimane.

Intanto, mentre da una parte la sfida è aperta, dall'altra i due club provano ad avvicinarsi per discutere dello scambio Vucinic-Ranocchia. Come riferito dal nostro Paolo Bargiggia nel corso della trasmissione di Premium, Calciomercato, i due club hanno già mosso i primi passi e si sono incontrati martedì scorso per provare a trovare un accordo. Accordo difficile, a quanto pare - c'è una differenza importante nella valutazione dei due giocatori -, ma non impossibile. Per il momento la fumata bianca è lontana, ma potrebbe anche arrivare.



OCCHIO NERO PER MORATA

Juve e Inter hanno messo gli occhi su Morata e lui si è rimediato un occhio nero. Ieri, nella sfida di Copa del Rey contro l'Osasuna, l'attaccante è uscito malconcio dopo aver preso un colpo al volto.