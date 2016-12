Inter e Juve, altro incrocio: Osvaldo nel mirino

11:13 - Ancora Inter e Juve, ancora destini che si incrociano e interessi che si scontrano. Questa volta con Osvaldo sullo sfondo. L'ex romanista è nel mirino di entrambi i club, soprattutto ora che - come scrive il Daily Mirror - il Southampton ha deciso di multare l'italo-argentino, già sospeso causa rissa con un compagno di squadra. Trecentomila euro, l'equivalente di sei settimane di stipendio nel caso in cui Osvaldo non dovesse trovare una nuova sistemazione entro la fine del mercato invernale, cioé entro venerdì.

Dietro a questo provvedimento però se ne nasconderebbe uno più clamoroso perché, sempre secondo il quotidiano inglese, il Southampton - che per l'attaccante ha ricevuto offerte dal West Ham e dal Valencia - starebbe addirittura valutando l'ipotesi della risoluzione del contratto. Una posizione delicata per Osvaldo che, al pari di Vucinic, è stato nell'ultimo mese tra gli obiettivi di mercato dell'Inter, un obiettivo solo momentaneamente accantonato nei giorni scorsi visto l'ingaggio dell'attaccante ex Roma. Adesso però tutto potrebbe cambiare rapidamente e allora proprio i nerazzurri, nel caso non riuscissero a ricucire con la Juve per Vucinic, sarebbero pronti a rituffarsi su Osvaldo, cozzando però proprio con il club di Andrea Agnelli. Perché? Perché il giocatore del Southampton piace anche ai bianconeri. Piace molto, tanto come eventuale sostituto di Vucinic, quanto come alternativa a Quagliarella, considerato ormai un esubero nello spogliatoio di Conte. E allora, ecco all'orizzonte un nuovo incrocio e un nuovo conflitto di interessi tra Inter e Juve. Una storia infinita.