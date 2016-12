Inter, è fatta per M'Vila e Ranocchia resta

17:37 - Non solo l'attacco: in casa Inter si sta cercando di costruire una squadra competitiva in ogni reparto e il primo nome della lista è sempre Yann M'Vila, centrocampista del Rubin Kazan. L'accordo col giocatore francese c'è già, così come con il club russo sulla base del prestito con diritto di riscatto. Manca solo il sì di Mazzarri che però sta pensando a Casemiro del Real Madrid. Frenata su Ranocchia: resta anche senza rinnovo.

A indispettire l'Inter infatti è stata la freddezza del difensore alla nuova proposta di rinnovo, un quadriennale alle stesse cifre. La risposta è attesa entro fine mese, ma la società nerazzurra è disposta a tenere il giocatore fino alla scadenza del contratto piuttosto che cederlo a Juventus e Roma ai 3 milioni di euro offerti.

Per concludere, capitolo attaccanti. Oltre a Jovetic, Negredo o Chicharito Hernandez, rimane viva l'ipotesi Jonathan Biabiany, che gradirebbe un ritorno a Milano. L'Inter però vuole prima attendere la definizione della comproprietà tra Sampdoria e Parma per capire il da farsi. La speranza è che lo riscatti la Sampdoria con cui il francese è legato da un solo anno di contratto.