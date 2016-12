Inter, è D'Ambrosio il primo acquisto di Thohir

12:16 - Danilo D'Ambrosio sarà il primo acquisto di Erik Thohir. L’esterno del Torino, in scadenza a fine stagione, si trasferirà a Milano per circa 2 milioni. Una mossa obbligata per i granata che avrebbero perso il giocatore a costo zero, un arrivo caldeggiato da Walter Mazzarri che necessita di rinforzi sulle corsie esterne.

La dirigenza nerazzurra sta cercando di abbassare l’esborso economico, provando a inserire una contropartita tecnica e il nome di Gabi Mudingayi rimane molto caldo, anche se il 32enne centrocampista sta facendo un po’ di resistenza a lasciare Milano.

L’Inter vince così un’accesa concorrenza per il 25enne napoletano maturato nella Fiorentina, prima di fare esperienza al Potenza e alla Juve Stabia, per poi affermarsi in granata. D’Ambrosio non sarà un colpo a effetto, ma entra nella politica del contenimento dei costi.

L’Inter non intende avere ingaggi superiori ai 2 milioni e mezzo e, soprattutto, dovrà autofinanziarsi.

Il giocatore, infatti, percepirà poco più di un milione a stagione per tre anni e mezzo di durata di contratto.