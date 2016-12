Inter, due colpi a gennaio: Hernanes e Borriello

10:08 - La flessione verticale di queste ultime settimane pare abbia convinto l'Inter, e soprattutto Thohir, a intervenire con decisione sul mercato di gennaio: per l'attacco il nome caldo è quello di Borriello, che arriverebbe in prestito dalla Roma. Il colpo, però, potrebbe arrivare dal centrocampo, dove l'obiettivo numero uno è diventato Hernanes: Lotito chiede 17 milioni, ma nell'affare potrebbe essere inserita qualche contropartita.

In attesa della prossima stagione, quando la rosa verrà sensibilmente modificata in ogni reparto, l'Inter sta lavorando a un grande nome su cui investire con decisione già in questa finestra di mercato: si tratta di Hernanes, in scadenza nel 2015 con la Lazio. Il centrocampista non ha ancora raggiunto l'intesa per il rinnovo con i biancocelesti, e con il passare delle settimane un accordo tra le parti appare sempre più improbabile. Lotito per il brasiliano chiede circa 17 milioni di euro, ma i nerazzurri puntano a inserire un difensore (Andreolli in pole) come parziale contropartita.



Intanto continuano i colloqui con la Roma per il prestito di Borriello, gradito a Mazzarri per tamponare l'emergenza in attacco. La trattativa negli ultimi giorni ha subìto una frenata perché il giocatore sta cambiando procuratore. Borriello, infatti, non sarà più assistito da Tiberio Cavalleri e avrà come nuovo agente Beppe Bozzo, già procuratore di Mazzarri e in ottimi rapporti col club di Corso Vittorio Emanuele. Bozzo sta già lavorando all'affare, tanto da aver bloccato la trattativa per il passaggio dell'attaccante al West Ham. Per chiudere con l'Inter c'è tempo fino a fine gennaio e l'affare, con ogni probabilità, alla fine si farà.