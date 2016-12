Inter, dg del Cruzeiro: "La trattativa per Nilton è definitivamente saltata"

01:22 - L'affare Nilton si è definitivamente arenato: il centrocampista brasiliano non arriverà all'Inter, a meno di clamorosi ripensamenti. A confermarlo, ai microfoni di fcinternews.it, il direttore generalre del Cruzeiro Valdir Barbosa: "Il club nerazzurro aveva proposto un pagamento su quattro rate della cifra necessaria per acquistare il cartellino del giocatore ma abbiamo rifiutato. Adesso il ragazzo tornerà a Belo Horizonte e da lunedì ricomincerà ad allenarsi col nostro club. Per quel che mi riguarda la questione finisce qui, anche perché Nilton sta facendo ritorno in Brasile". Parole lasciano poco spazio ad una riapertura anche perché, da quanto trapela dall'ambiente nerazzurro, la vera ragione che avrebbe bloccato l'affare è da ricercare nelle condizioni fisiche del centrocampista brasiliano, definite non convincenti.