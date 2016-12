Inter, colpo a sorpresa: in arrivo Pato

21:33 - Una villa ad Appiano Gentile, una macchina con targa rigorosamente italiana e una piccola confidenza. Tre indizi che fanno una prova e restituiscono Alexandre Pato al calcio italiano. Il Papero fa retromarcia, rimette le valige su un areo destinazione Milano ma, questa volta, cambia sponda del Naviglio e si prepara a dire sì all'Inter. Già, perché il primo grande colpo di Thohir potrebbe e dovrebbe essere proprio questo.

Pato e l'Inter è una storia ancora da scrivere, ma siamo ai dettagli di una trattativa portata avanti sotto traccia e nata dall'offerta ai nerazzurri del brasiliano. Un'offerta recepita da Walter Mazzarri, che ha dato il suo benestare all'affare aprendo un portone al rientro in Italia dell'ex milanista.Pato, stando a quanto siamo riusciti ad apprendere, avrebbe ammesso di essere in procinto di tornare a Milano e avrebbe, come detto, già preso casa. Dalle parti di Como o proprio ad Appiano, comunque nella "zona interista" per eccellenza, quella da cui decollare verso la Pinetina. Tatticamente Pato è il giocatore giusto per l'idea di gioco di Mazzarri. Si abbina e si può abbinare tranquillamente a Icardi e Palacio e garantisce fantasia e gol. L'unica grande incertezza è relativa alle condizioni di forma del brasiliano che, ormai da tempo, non riesce a trovare continuità di gioco.

Nelle prossime ore, in ogni caso, l'affare potrebbe definirsi e Pato potrebbe diventare il primo rinforzo in attacco per l'Inter. Un colpo a sorpresa firmato Thohir con la formula del prestito dal Corinthians.