Inter, clamoroso scambio: offerto Guarin per Mario Suarez

Piaceva a Mazzarri, poi tutto è rientrato. Ora il nome di Mario Suarez torna a risuonare in casa Inter. I nerazzurri, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, hanno tentato un nuovo assalto al mediano dell'Atletico Madrid proponendo un clamoroso scambio. Ai Colchoneros è stato offerto Guarin, ormai in partenza da Milano. Tuttavia sembra un affare difficile. Al momento il club spagnolo preferisce 10 milioni allo scambio. Si resta in attesa.

Non è detta, però, l'ultima parola. Guarin potrebbe anche interessare all'Atletico in caso di partenze eccellenti. La partenza eccellente in questo caso sarebbe quella di Arda Turan. L'Inter ne ha approfittato anche per chiedere all'Atletico il centrale uruguayano Gimenez. Anche in questo caso, per ora, senza successo. Tornando a Mario Suarez, Guarin resta comunque la "chiave". Infatti una cessione del colombiano, anche se all'odiata Juventus, garantirebbe le entrate che servono per presentarsi davanti ai Colchoneros con l'offerta giusta. Si attendono sviluppi.