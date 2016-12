Inter: Chivu si ritira e Ranocchia verso la Turchia

11:33 - Nel primo rush finale di mercato firmato Erick Thohir l'Inter chiude col botto Hernanes ma perde due difensori: Cristian Chivu e Andrea Ranocchia. Quest'ultimo sembra vicino a raggiungere Mancini in Turchia, al Galatasaray, con i due club che hanno tempo per chiudere l'accordo fino a lunedì. Il romeno, invece, si ritira, lasciando i nerazzurri dopo 7 stagioni, con le ultime due passate più in infermeria che in campo con i compagni.

"Il fatto di dover prendere soldi senza giocare lo fa vergognare tantissimo, non vuole continuare così". Così Victor Becali, agente del romeno ha spiegato la decisione del suo assistito di lasciare l'Inter a metà stagione. "Ha problemi di salute e non vuole approfittare dell'Inter" ha poi concluso il procuratore. Problemi che riguardano soprattutto il suo piede, mai tornato a buoni livelli dopo l'operazione dello scorso 23 agosto a Miami, ma in generale, tormentato sempre da numerosi problemi fisici che gli hanno spesso impedito di essere a disposizione dei suoi tecnici nerazzurri. Ma a dispetto dei numerosi guai Chivu può considerarsi uno degli eroi del Triplete.

In campo in quel 22 maggio a Madrid a soli 5 mesi dal terribile frattura del cranio riportata nella gara contro il Chievo. Chivu inconterà nei prossimi giorni le alte cariche nerazzurre per rescindere il contratto e cominciare la sua nuova vita da ex-calciatore e con un (probabile) ruolo nella Federcalcio romena.



Oltre all'ex giallorosso Mazzarri potrebbe perdere anche Andrea Ranocchia, considerato da molti l'erede di Materazzi ma che in tre stagioni e mezzo in nerazzurro non ha mai convinto del tutto, tanto da spingere Thohir a privarsene senza troppi rimpianti. Il mercato della SuperLiga turca si chiuderà solo lunedì, e le due società hanno tempo per mettere a posto i dettagli dell'operazione. Per Ranocchia adesso si potrebbero aprire le porte della Champions e chissà che con il Galatasaray di Mancini non riesca a riconquistare quella fiducia nei propri mezzi venuta meno nelle ultime partite.