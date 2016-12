Inter, chiesto Marchisio in cambio di Guarin 

19:56 - Juventus-Guarin, atto secondo. Ma questa volta l'Inter alza la posta. Se a gennaio lo scambio con Vucinic era praticamente cosa fatta prima di saltare per decisione di Thohir, ora le due società sono tornate a parlare del colombiano e i nerazzurri hanno chiesto in cambio Marchisio (più piccolo conguaglio per i bianconeri) oppure 15-18 milioni di euro. L'operazione resta difficile, ma la novità è che l'Inter ha scelto il centrocampista della Nazionale.

L'Inter è a caccia di centrocampisti e arrivano segnali positivi dalla Spagna per Mario Suarez. Il 27enne dell'Atletico Madrid ha rifiutato il trasferimento al Napoli e si è avvicinato ai nerazzurri: costo dell'operazione intorno ai 10 milioni di euro. Si è lavoro anche per Valon Behrami, ma l'accordo con i partenopei è lontano. I nerazzurri hanno proposto Kuzmanovic e Taider, ma De Laurentiis ha rifiutato e ora si percorre la via del prestito oneroso.

Dall'Inghilterra arrivano conferme per il Chicharito Hernandez: l'Inter ha proposto al Manchester United un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di sterline per il messicano.