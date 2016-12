Inter, c'è Marchetti se parte Handa 

16:59 - Il mercato dell’Inter è in fase di attesa, ma il club nerazzurro ha le idee chiare su come muoversi. E’ chiaro che la cessione di Guarin dovrebbe portare diversi milioni di euro da reinvestire subito.

Nel caso di offerta irrinunciabile però l’Inter potrebbe anche valutare la partenza di Handanovic. Al momento è un’ipotesi più che remota, ma se si dovessero creare i presupposti un’alternativa potrebbe essere Marchetti, in uscita dalla Lazio.

I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro di Rolando. L’Inter non intende spendere più di 5 milioni per il suo riscatto e quindi c’è da convincere il Porto. Per quanto riguarda il rinnovo di Ranocchia, situazione in stand by, con la Juventus sempre in agguato.

A centrocampo il nome più caldo resta quello di Behrami, che è pronto a riabbracciare Mazzarri ma la trattativa non è facile. L’Inter per abbassare il prezzo ha proposto Taider e Kuzmanovic, ma la risposta del Napoli finora è stata negativa. Occhio anche alla pista Xakha del Borussia Moenchengladbach.

In attacco continua a piacere il Chicharito Hernandez. Il Manchester United è disposto a trattare, magari con la formula del prestito con diritto di riscatto.