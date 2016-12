Inter, bloccato Osvaldo

09:24 - Il futuro di Osvaldo potrebbe essere ancora in Italia. L'italo-argentino, con un passato in Fiorentina, Roma e, infine, Juventus, può finire all'Inter. L'attaccante ha disertato il ritiro del Southampton, dove è rientrato dopo il mancato riscatto della Juventus. L'Inter, così, è pronta a "tuffarsi" su di lui e dalle ultime indiscrezioni sembra abbia "bloccato" il giocatore. Sarebbe un regalo per Mazzarri, a cui Osvaldo piace dai tempi del Napoli.

La sua ultima stagione non è stata esaltante. Una prima parte con soli 3 gol in 13 partite nel Southampton e un amore mai sbocciato con il club inglese. Quindi, una seconda parte a minutaggio ridotto nella Juve della collaudatissima coppia Tevez-Llorente. Stagione negativa che è costata l'esclusione dalla Nazionale proprio nell'anno dei Mondiali. L'obiettivo del giocatore è sicuramente tornare ai livelli di Roma e per farlo ha bisogno di un allenatore e di un ambiente che gli diano fiducia. In Mazzarri e nell'Inter potrebbe trovare tutto questo. Ritorno in vista.