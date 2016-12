Inter, blitz per chiudere col Cardiff per Medel 

10:16 - Blitz Inter tra Londra e Galles per Gary Medel. I nerazzurri vogliono chiudere alla svelta e l'agente del centrocampista è volato nel Regno Unito per convincere il Cardiff ad accettare la proposta del club milanese, quella del prestito con diritto di riscatto. C'è da decidere la cifra: l'Inter pensa a sette milioni, mentre i gallesi ne vorrebbero almeno 9 con l'obbligo di riscatto fra un anno. Per sbloccare la trattativa possibile anche un intervento di Thohir.

I buoni rapporti tra l'indonesiano e il presidente dei gallesi Vincent Tan potrebbero facilitare gli affari. Il centrocampista è reduce da un ottimo Mondiale e questo ha fatto salire le pretese del club che gioca in Premier, club che pagò Medel ben 11 milioni di sterline. La prossima settimana è pronto a volare a Londra anche Ausilio per mettere tutto nero su bianco.