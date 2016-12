Inter, Biabiany in pugno: si chiude dopo Ferragosto 

09:59 - L'Inter vuole chiudere il mercato con il botto Jonathan Biabiany. L'esterno francese è l'ultimo regalo di Thohir per Mazzarri dopo gli arrivi di Vidic, Medel, M'Vila e Osvaldo. I nerazzurri hanno già un accordo di massima con il giocatore, già stato alla Pinetina nel 2011 con 14 presenze e zero gol, per un contratto di 4 anni. Manca l'intesa con il Parma che chiede 5 milioni di euro, ma ora la priorità è sfoltire la rosa. Poi si andrà all'assalto dei gialloblù.

I nomi sulla lista di partenza sono tanti in casa nerazzurra: da Mbaye a Silvestre, passando per Campagnaro, Kuzmanovic, Schelotto e Laxalt. In più c'è anche Guarin, ma l'Inter non fa sconti: servono almeno 18 milioni di euro.

Dopo le cessioni, gli ultimi giorni di mercato serviranno per chiudere con il Parma proprio per Biabiany. I gialloblù non hanno trovato l'accordo per l'esterno con il Wba e nelle ultime ore si è inserito anche lo Schalke 04, ma non spaventa i nerazzuri che sono forti del sì del giocatore. Base di partenza 5 milioni di euro, ma i nerazzurri sono pronti a inserire nella trattativa Schelotto e rateizzare il pagamento. L'affare si farà, questione di tempo.