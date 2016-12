Inter, Behrami è sempre più vicino 

15:03 - L'Inter ha messo via, forse definitivamente, l'idea di arrivare a Mario Suarez. Il centrocampista dell'Atletico Madrid costa troppo, soprattutto in relazione al fatto che nella trattativa non possono essere inseriti Alvarez o Guarin. La buona notizia, invece, arriva dal fronte Behrami. Il Napoli avrebbe deciso di far scendere le sue pretese a 7 milioni di euro e il fatto che il giocatore abbia preso casa al confine con la Svizzera, poco distante, quindi, da Appiano Gentile, è un indizio in più sul fatto che la trattativa è ormai in dirittura di arrivo.

Per quanto riguarda, invece, il Chicharito Hernandez, l'attaccante piace molto a Thohir, che sembra intenzionato a fare di tutto per portarlo a Milano. Quanto ad Andrea Ranocchia, il suo futuro è ancora avvolto nel dubbio visto che la Juve continua a fare pressione per metterlo a disposizione di Conte.