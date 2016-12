Inter, Ausilio: "Mazzarri sta valutando la proposta di rinnovo, Cambiasso se ne andrà" 

10:46 - "Abbiamo proposto a Mazzarri di prolungare di un anno il contratto portando la scadenza al 2016". Così il direttore tecnico dell'Inter Piero Ausilio. "Il mister ci sta pensando, lui non ha problemi a lavorare in scadenza ma penso che in breve tempo arriveremo al rinnovo". Cosa che non capiterà con Cambiasso: "L'ho incontrato per dirgli che l'Inter ha deciso di non proporgli un altro contratto: sono certo che tornerà un giorno qui da dirigente".

La notizia era già nell'aria da tempo. Il saluto pubblico di Zanetti davanti ai tifosi a San Siro aveva in pratica già chiarito la situazione. Ora è arrivata l'ufficialità attraverso le parole del direttore tecnico dell'Inter Piero Ausilio: nessun rinnovo per Esteban Cambiasso, l'avventura nerazzurra del Cuchu termina qui dopo dieci anni e 15 trofei: "Questa mattina abbiamo parlato e gli ho comunicato che per motivi di strategia e rinnovamento, con un'Inter che vuole partire da un nuovo ciclo, le nostre strade si separono: la società non gli proporrà alcun rinnovo. Il Cuchu è un grande professionista e un amico, non abbiamo mai parlato di contenuti economici, lui non ha mai posto condizioni, ha atteso che noi facessimo le nostre valutazioni e oggi gliele abbiamo comunicate. Ma la sua storia con l'Inter non finisce, sono certo che un giorno tornerà qui con un altro ruolo". Fine di un'era dunque per l'argentino che a questo punto potrebbe tornare in Spagna, all'Atletico Madrid del connazionale Simeone.



Nessun prolungamento per l'argentino, dunque. Situazione diversa invece per Mazzarri: "Abbiamo buttato lì la proposta per un rinnovo per un altro anno. Abbiamo iniziato a parlarne, non penso che servirà tantissimo tempo per un accordo. Il mister non ha problemi a lavorare in scadenza di contratto, adesso ci sta pensando, si è voluto prendere una pausa di riflessione ma, ripeto, in tempi rapidi troveremo una soluzione per allungare il contratto. L'importante per lui è centrare gli obiettivi, troveremo un accordo per continuare". Una pausa di riflessione forse dettata anche dall'amarezza per i fischi piovuti dagli spalti di San Siro una settimana fa: "Il pubblico va rispettato. I fischi non li avevo sentiti neppure io, alla fine conta il fatto che abbiamo gioito perché l'obiettivo era centrato edi fischi non ce ne sono più stati. Alternativa a Mazzarri? Non ci sono problemi con la buona conclusione del rinnovo con il tecnico e non abbiamo pensato ad altre persone. Sarà ancora allenatore dell'Inter a prescindere dal rinnovo".



Giorni caldi per il direttore tecnico Ausilio, anche sul fronte Ranocchia: "Sa bene che noi teniamo a lui, vogliamo allungare questo rapporto e costruire un rapporto forte insieme. Alvarez sarà ceduto? Ricky ha due anni di contratto. Non vogliamo privarcene. Ad oggi non abbiamo l'accordo per il rinnovo, ma ci siamo visti due volte, una trattativa può durare un po' di più, il suo agente lavora in Argentina, quando arriverà faremo il punto della situazione. Milito? È rimasto attaccato ai colori dell'Inter, era da un po' che si era detto di cambiare. A proposito di attaccanti: ne prenderemo uno giovane e uno che andrà a sostituire Milito. Tom Ince? Non è ancora fatta. C'è curiosità per la squadra che è stata di suo padre. Gli abbiamo detto del nostro progetto, delle nostre idee e stiamo aspettando una sua risposta. Nilton? È un giocatore come altri che stiamo seguendo, come Erkin".