Inter, accordo con il West Ham per Belfodil

18:59 - E' praticamente fatta per il trasferimento di Ishak Belfodil al West Ham. Una delegazione del club inglese, a Milano per chiudere l'operazione, nella giornata di mercoledì ha raggiunto l'intesa con i nerazzurri e anche con l'attaccante, che non vede l'ora di giocare con più continuità anche in vista del Mondiale brasiliano. Manca solo l'ufficialità, dunque, per la cessione dell'algerino con la formula del prestito.

Belfodil, non a caso, non è stato convocato per Udinese-Inter, match di Coppa Italia in programma giovedì. I nerazzurri, come chiesto esplicitamente da Mazzarri, cominciano così a sfoltire la rosa in vista della seconda parte di campionato. Anche il Parma, proprietario dell'altra metà del cartellino, ha dato l'ok a un'operazione che, nelle speranze di emiliani e nerazzurri, riconsegnerà ai due club, tra sei mesi, un giocatore più maturo.