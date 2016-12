Inter, a volte ritornano: si tratta per Biabiany

14:39 - In casa Inter torna di moda Jonathan Biabiany. Il club meneghino avrebbe infatti deciso di puntare senza indugi sull'attaccante esterno del Parma per regalare un giocatore eclettico e dinamico a Mazzarri. Nel dettaglio, stando ai ben informati, nell'affare potrebbero essere inseriti anche Ishak Belfodil, ormai lontano dai piani nerazzurri, ed Ezequiel Schelotto, già in prestito al Parma nella stagione appena conclusa.

Al momento si tratta soltanto di un'indiscrezione di mercato, ma la soffiata è ben fondata e l'interesse dell'Inter per Biabiany è serio. Per ora non sono trapelati ulteriori dettagli sulle cifre. L'unica cosa certa è che nella trattativa sono state inserite delle contropartite tecniche. Biabiany è un giocatore duttile e potrebbe essere molto prezioso nello scacchiere tattico di Mazzarri. Per il francese, se l'affare dovesse andare in porto, si tratterebbe di un ritorno. L'esterno del Parma, infatti, ha fatto tutta la trafila delle giovanili a Milano, sponda nerazzurra.