Inter a un passo il brasiliano Nilton

10:41 - Stando a quanto riportato da Fcinternews che cita l'agenzia brasiliana Futebol Interior, l'Inter sarebbe a un passo da Nilton, centrocampista 26enne del Cruzeiro. "E' molto probabile che il giocatore si trasferirà a Milano nella prossima sessione di mercato", ha scritto l'agenzia. Wagner Ribeiro, agente del brasiliano, ha spiegato: "Al di là del fatto che il giocatore sia molto vicino all'Inter, va detto che ci sono altri club europei su di lui".

E ancora: "E' stato eletto come il miglior centrocampista del Brasilerao 2013 e questo gli ha messo gli occhi dell'Inter addosso, ma anche quelli di Roma, Lille e Valencia, fra le altre". Lo stesso Cruzeiro sembrerebbe confermare la notizia anche se non esiste una voce ufficiale che ne parli concretamente. Il cartellino di Nilton è valutato tra i 5 e i 6 milioni. Negli ultimi giorni Ausilio era stato proprio in Sudamerica evidentemente, dunque, per parlare con il Cruzeiro.