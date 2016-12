Inter a caccia di bomber: nel mirino Dzeko e Iturbe

11:32 - Caccia grossa dell'Inter per il reparto offensivo. Nel mirino dei nerazzurri sono finiti infatti almeno tre pezzi da novanta: Dzeko, Morata e Iturbe. Ausilio ha approfittato delle sfide di Champions in Spagna per avviare i contatti con il Real Madrid e il Manchester City, mentre per per l'argentino è già stato fatto un sondaggio con il suo procuratore. Occhi puntati anche su David Villa e Choupo-Moting del Mainz.

Nerazzurri scatenati sul mercato. Ausilio & Co. stanno passando al setaccio le big d'Europa in cerca di una punta di alto profilo vogliosa di confrontarsi con la Serie A e in grado di garantire gol e forza fisica. L'identikit tecnico è chiaro. Quello anagrafico pure. E così sulla lista della spesa nerazzurra sono finiti Edin Dzeko, Alvaro Borja Morata, e Iturbe. In Spagna si mormora di un interessamento anche per David Villa, ma per ora non ci sono ulteriori conferme a riguardo.



Nessun dubbio invece sugli obiettivi del blitz spagnolo di Ausilio, che ha approfittato di Atletico-Milan e Barcellona-City per iniziare a tesssere la trama nerazzurra. Nel mirino dei nerazzurri ci sono Dzeko e Morata, entrambi interessanti e allineati a livello di prezzo, ma con carature molto diverse. Il bosniaco è un campione affermato che potrebbe essere inserito subito nella rosa per puntare a traguardi ambiziosi, lo spagnolo invece deve ancora dimostrare tutto quello che di buono si dice sul suo conto e l'Inter potrebbe puntare proprio su questo punto per stuzzicare l'interesse del giocatore, attualmente un po' chiuso al Real. In entrambi i casi, l'ostacolo sarebbe comunque il costo del cartellino, attualmente lontano dai parametri dettati da Thohir. Ma non è detta l'ultima parola, soprattutto se i rispettivi club accettassero l'ipotesi iniziale di un prestito oneroso con diritto di riscatto e i giocatori rivedessero al ribasso gli ingaggi. Nel dettaglio si parla di valutazioni intorno ai 18 milioni di euro, ma Dzeko è in scadenza di contratto nel 2015 e nel suo caso la questione economica potrebbe avere rivolti differenti.



Discorso diverso invece per Iturbe. Il giocatore piace molto ai dirigenti nerazzurri, che nelle scorse settimane hanno già incontrato il procuratore dell'attaccante per raccogliere tutte le informazioni necessarie a valutare un'offerta. L'argentino ha tutte le caratteristiche chieste da Thohir: giovane, talentuoso e in grado di generare profitti con una possibile cessione futura. Al momento c'è stato solo un primo contatto ed è difficile immaginare se verrà avviata una trattativa, ma l'interesse dell'Inter c'è. E non solo. "Quando ti vuole una grande squadra come l'Inter, non può non farti piacere. Tra l'altro troverei il mio grande amico Icardi"; ha detto l'attaccante del Verona. Ma Ausilio non sta cercando solo un top player in avanti. I nerazzurri, infatti, sono a caccia anche di una punta giovane, da affincare ai titolari. E proprio in quest'ottica sembra indirizzarsi l'interesse per Eric Maxim Choupo-Moting, 24enne del Mainz da tempo sotto osservazione e in scadenza di contratto.