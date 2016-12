Inglesi sicuri: a giugno Rooney va al Real  

11:45 - A fine stagione sarà divorzio: Rooney (29 anni) lascerà il Manchester United, per gli inglesi il passo oramai è inevitabile. Dopo dieci anni, 295 partite, 150 gol e tutti i trofei inglesi, europei e mondiali, ecco la svolta: il centravanti ha fatto sapere di non essere intenzionato a rinnovare con i Red Devils. Comunque vadano le cose da qui a giugno.

Secondo il Daily Telegraph nel futuro di 'Wazza', il cui attuale contratto scade nel 2015, c'è il Real Madrid con un'offerta di poco inferiore ai 30 milioni di euro allo United e un contratto di 4 anni al giocatore. Rooney ritiene ormai scaduto il suo tempo all'Old Trafford e non cambierà opinione neppure di fronte alle rinnovate ambizioni dello United. Neppure - scrive il tabloid Sun - se David Moyes riuscisse a strappare Juan Mata al Chelsea, per il quale sono pronti più di 40 milioni di euro.