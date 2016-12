Incontro Juve-Verona, colloquio per Iturbe 

12:07 - Sono giorni di grande lavoro in casa Juve per Beppe Marotta. Il dg bianconero sta progettando il futuri valutando tutte le possibilità di mercato. E' da leggere in questo senso la chiaccherata con il ds del Verona, Sean Sogliano: l'oggetto del colloquio è stato sicuramente Juan Manuel Iturbe, come scrive Tuttosport. L'attaccante esterno interessa ai bianconeri e lo stanno valutando: è sfida con la Roma che lo ha messo nel mirino da tempo.

Conte vuole un esterno offensivo: tra i vari Menez e Nani ha messo gli occhi anche su Iturbe che sta facendo più che bene con la maglia del Verona. Il giovane paraguaiano naturalizzato argentino è in prestito dal Porto con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Una cifrà altissima e proibitiva per l'Hellas, non per la Juve. I gialloblù potrebbero così riscattarlo con l'appoggio dei bianconeri e magari guadagnarci anche qualcosina. Ma attenzione alla Roma che si è mossa per prima con il Sabatini che nelle scorse settimane ha contatto l'agente del 20enne, Gustavo Mascardi, e ha ottenuto la disponibilità al trasferimento in giallorosso del suo assitito. Un'intesa di massima, ma la Juve potrebbe rovinare i piani della squadra capitolina.