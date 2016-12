In Spagna sono sicuri: Llorente al Barcellona

10:15 - Llorente al Barcellona è molto più di una suggestione. Ne è convinto il quotidiano catalano Sport che rilancia la trattativa tra i blaugrana e la Juve per il basco. Il neo tecnico del Barça, Luis Enrique, avrebbe chiesto proprio lo juventino alla dirigenza perché risponde ai parametri del "9" adatto al suo stile di gioco. Nella trattativa potrebbe rientrare Sanchez anche se Bartomeu, presidente dei catalani, fa muro: "Alexis non è sul mercato".

Llorente, insomma, appare decisamente in pole. Sarà quindi un'estate calda per la Juventus che dovrà fare le barricate per trattenere a Torino tanti suoi gioielli: da Fernando, appunto, a Vidal, passando per Pogba.

Tornando al giocatore iberico, Sport, scrive che la trattativa sarà tutt'altro che semplice, in primis perché l'attaccante juventino ha dato tantissimo in termini di qualità e quantità ai bianconeri e poi perché difficilmente Conte vorrà "salutare" un giocatore che ha dato tanto alla causa. Al momento, però, il Barcellona attende di sapere se Llorente sarà scelto dal c.t. della Spagna Del Bosque nei 23 per il Mondiale. L'infortunio di Diego Costa potrebbe aumentare le chance per "Nando". Chiuso il discorso Brasile, quindi, si apriranno ufficialmente i giochi di mercato.



L'affare potrebbe riguardare anche Alexis Sanchez, che piace molto alla Juventus e, soprattutto, ad Antonio Conte. Ma il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, smentisce seccamente questa ipotesi: "Sanchez non è sul mercato, ha un contratto con noi e ha fatto un'ottima stagione - dice il numero 1 catalano al giornale cileno "El Mercurio" -. In questo momento non abbiamo alcuna notizia dell'interesse della Juventus, il Barcellona non ha ricevuto comunicazioni ufficiali e per qualsiasi altra cosa dovete chiedere al suo agente. Le notizie di mercato è meglio non commentarle anche perché Sanchez rientra nei nostri piani per la prossima stagione, è un giocatore molto apprezzato e non capisco perché venderlo. In ogni caso ora è concentrato solo sul Mondiale in Brasile e vuole fare un grande torneo cercando anche di vincerlo. Vidal? Stiamo parlando di rumors, non so nulla di questo calciatore. Parlo esclusivamente di giocatori che sono nella nostra rosa".