In Spagna dicono: Juve, accordo con Sanchez

12:07 - La Juve non si ferma. Il suo mercato è vivo e dalla Spagna arrivano voci insistenti su Sanchez.. Secondo Sport sarebbe ormai raggiunto l'accordo tra i bianconeri e il cileno Alexis Sanchez del Barcellona. Resta da trovare l'intesa coi catalani, che potrebbe arrivare con la cessione di Vidal. Da questa cessione potrebbero arrivare i 30 milioni chiesti dai blaugrana. In attesa di sbloccare le situazioni Iturbe e Morata, Sanchez è l'opzione che la Juventus insegue.

Per gli altri due obiettivi la Juve continua ad osservare attentamente la situazione. Le trattative per Iturbe e Morata stanno subendo uno stop, anche perché su Iturbe c'è sempre il forte interesse del Milan.

I due giocatori, secondo alcune fonti, vogliono vestire la maglia della Juve. Ma su Iturbe questa voce non ha mai trovato conferme. Morata avrebbe detto a Florentino Perez di preferire l'Italia e i bianconeri. Quanto a Sanchez, anche le parole del d.s. blaugrana Zubizarreta lasciano intendere che la partenza del cileno è vicina: "Stiamo cercando una soluzione buona per tutti". L'arrivo imminente di Suarez, poi, suona come un'esclusione del cileno dal progetto. La Juve ci conta.