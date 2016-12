Immobile va al Borussia Dortmund: a Juve e Torino 20 milioni di euro

10:16 - Manca solo l'ufficialità, ma ormai Ciro Immobile è praticamente un giocatore del Borussia Dortmund. Juventus e Torino, proprietarie del cartellino, hanno trovato l'accordo per la cessione dell'attaccante al club tedesco: il capocannoniere della Serie A sarà riscattato dai bianconeri e poi girato al Borussia in cambio di circa 20 milioni di euro. Immobile firmerà un contratto di cinque anni con ingaggio di 2,5 milioni a stagione più bonus.

E' un periodo d'oro per Ciro Immobile, che ha chiuso la stagione con 22 gol e il titolo di capocannoniere della Serie A, arrivato dopo aver trascinato il Torino al settimo posto in classifica. Ed è proprio di oggi la notizia che i granata sono stati promossi in Europa League per la mancata licenza Uefa del Parma, punito per un ritardo nei pagamenti ai tesserati.



Immobile, che venerdì scorso si è sposato con la compagna Jessica Melena, vola dunque in Germania, al Borussia Dortmund, dove dovrà sostituire un certo Robert Lewandowski, finito al Bayern Monaco. Un compito non certo semplice, ma il suo fiuto del gol, unito alle grandi doti fisiche che lo portano a svariare su tutto il fronte d'attacco, gli saranno certamente utili per conquistare la fiducia di Klopp. Prima, però, c'è un Mondiale da disputare con la maglia dell'Italia: i suoi gol, nel prossimo mese e mezzo, serviranno a noi.