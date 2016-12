Immobile prepara l'addio al Torino: "Voglio giocare la Champions"

23:51 - Dal ritiro azzurro di Coverciano, Ciro Immobile conferma l'interessamento del Borussia Dortmund e di fatto prepara l'addio al Torino all'Italia: "Dopo una stagione così normale essere ambiziosi e voler crescere sempre di più. Io vorrei giocare la Champions l'anno prossimo, sarebbe una cosa importante per la mia crescita. Il campionato tedesco è migliorato molto, solo la lingua e' un po' difficile ma noi napoletani sappiamo farci capire da tutti".

"Ho parlato con alcuni colleghi che giocano in Bundesliga, come Donati - ha aggiunto Immobile - Il campionato tedesco è migliorato molto". Sui cori razzisti: "Quando sento cori razzisti, anche contro la mia Napoli, più che dispiaciuto, sono triste. Mi sento di lanciare un appello, anche se forse se ne parla troppo e così si dà troppa importanza a chi quei cori li fa. Mario è rimasto tranquillo e ha continuato a fare il proprio lavoro. Sappiamo tutti che sono cose difficili da accettare, qui non si tratta di parlare di una singola città, cori contro neri, rossi, gialli, napoletani, li sentiamo un po' dappertutto, una cosa grave visto che siamo nel 2014, dovremmo tutti migliorare, fare qualcosa di più, anche noi calciatori. Io comunque non mi vergogno di essere italiano, rimango solo triste davanti a certi episodi".



Ciro Immobile come Schillaci? "E' un confronto che non mi mette pressione ma che mi spinge a dire 'magari' - ha detto ancora l'attaccante dal ritiro di Coverciano - Fa solo piacere essere accostati ad attaccanti che hanno fatto la storia del calcio italiano. Non so se posso diventare uno degli uomini-simbolo di questa nazionale, di sicuro sono qui a giocarmi questa chance al 200%, sono arrivato carico e voglio dimostrare che quanto fatto in campionato non è stato un caso, sono qui per non avere rimpianti, anche se la concorrenza è fortissima e il posto per i Mondiali tutto ancora da conquistare".