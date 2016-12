Immobile: "Non andrò alla Juventus, ora penso al Mondiale"

17:42 - Niente Juve nel futuro di Immobile. Lo ha annunciato il diretto interessato ai microfoni di "Chiambretti Supermarket". "Io alla Juve? Non credo succederà - ha spiegato il bomber, parlando delle voci di mercato che lo riguardano -. Dortmund? Il mio agente ci è andato perché ha parenti. Giocherei a Napoli, è la mia città". L'obiettivo di Ciro ora però sono i Mondiali: "Voglio di mostrare a Prandelli di meritarmi un posto nei 23".

Idee chiare, dunque, per l'attaccante del Torino, che respinge al mittente le indiscrezioni che lo vedono già con la maglia bianconera nella prossima stagione e dribbla le voci sull'interesse del Borussia Dortmund. "A Torino vivo in affitto nella casa di Chiellini - ha aggiunto sorridendo Immobile -. Vorrà dire che se vado alla Juve me la darà gratis. Siamo compagni di squadra... dico in Nazionale...".



E proprio alla Nazionale e all'imminente Coppa del Mondo il bomber granata dedica un pensiero particolare: "Il primo obiettivo è stato raggiunto: ora i giorni dell'allenamento a Coverciano per dimostrare a Prandelli di meritare anche di stare tra i 23". Infine una battuta sul caso Chiellini e sulle critiche al codice etico del ct: "Ho visto la gomitata di Chiellini, non mi è sembrata così cattiva. Lo conosco, non è cattivo, come non lo è Destro. In campo l'agonismo ti può portare a fare queste cose, poi finisce lì".