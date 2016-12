Immobile, il Borussia alza l'offerta: via libera della Juve

11:27 - Ciro Immobile e Borussia Dortmund sempre più vicini. Secondo "Calciomercato.com", il club tedesco ha infatti alzato l'offerta per l'attaccante granata, mettendo sul piatto 20 milioni di euro. La Juve, dal suo canto, ha già dato il via libera all'operazione. Ora manca soltanto l'ok di Cairo, ma sulla trattativa c'è grande ottimismo in Germania. Nel frattempo il giocatore ha già trovato l'accordo col Borussia.

Quattro milioni in più rispetto a due settimane fa. Il Dortmund fa sul serio per Immobile e le cifre parlano chiaro. La Juventus, già pronta ad accettare anche l'offerta di 16 milioni, ha già detto sì al trasferimento in Germania del bomber in comproprietà col Toro. Resta ancora da sciogliere invece il nodo legato alla posizione granata. Cairo aveva promesso battaglia per trattenere l'attaccante, ma ora ,di fronte alla prospettiva di incassare 10 milioni netti, potrebbe massimizzare i frutti di un'operazione destinata comunque ad andare a buon fine. Soprattutto perché Immobile e il suo entourage hanno già scelto, trovato l'accordo nei minimi dettagli col club tedesco (bonus compresi) e la punta si sente ormai parte del progetto Dortmund.