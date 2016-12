Immobile al Borussia Dortmund: ora è ufficiale

19:32 - Ora c'è anche l'ufficialità: Ciro Immobile è un giocatore del Borussia Dortmund. Anche il club tedesco ha annunciato l'arrivo dell'ormai ex attaccante del Torino e della Nazionale. "Sono ovviamente molto felice, nella mia vita tutto sta andando per il verso giusto " ha detto Immobile all'Ansa, subito dopo la firma di un contratto di 5 anni. ''Ora le mie energie sono tutte concentrate sul Mondiale: sono fiducioso perché stiamo lavorando bene".

"Il titolo di capocannoniere, venerdì scorso il matrimonio con Jessica, sabato l'esordio da titolare in azzurro, ieri sera la convocazione per il Mondiale in Brasile e oggi la firma con uno dei club più prestigiosi d'Europa": così Immobile ha descritto il flusso positivo della sua vita, dopo aver firmato un contratto di cinque anni col Borussia Dortmund.

"Prima di tutto però desidero ringraziare e salutare i tifosi del Torino, che mi hanno fatto sentire a casa con il loro calore, e mister Ventura", ha aggiunto l'attaccante della nazionale, che oggi ha avuto mezza giornata di permesso per le visite mediche con il nuovo club. E per festeggiare la firma, da oggi online il sito www.ciroimmobile.it in italiano e in tedesco. "Ringrazio anche il presidente Cairo e la Juventus, che hanno fatto sì che questa operazione di mercato si avverasse. Sono grato dell'opportunità che mi dà il Borussia Dortmund, consapevole delle responsabilità che il trasferimento comporta: non sono più una giovane promessa, ma un calciatore su cui una squadra che è arrivata solo dodici mesi fa alla finale di Champions League investe molti soldi e un contratto di cinque anni".

Ora per Immobile si prospetta una nuova avventura professionale: "Sono sicuro che non farò mai mancare il mio impegno e spero di poter migliorare ulteriormente le mie capacità sotto la guida tecnica di Klopp, un allenatore che pratica un gioco che mi piace e che ha sempre fatto segnare i suoi attaccanti: sostituire un campione come Lewandowski non sarà un peso, ma uno stimolo".

"Il mio obiettivo - è la sua conclusione -è quello di aiutare la squadra a tornare alla conquista del Meisterschale e di fare più strada possibile in Champions, dove avrò l'occasione di confrontarmi con i migliori calciatori del mondo".

Il capocannoniere della serie A rientra in serata a Coverciano, per puntare a un Mondiale da protagonista: "Ora però - aggiunge infatti - le mie energie sono tutte concentrate sul Mondiale, un sogno che ho raggiunto con tanti sacrifici miei e di tutta la mia famiglia: non siamo capitati in un girone dei più facili ma sono fiducioso perché stiamo lavorando bene e l'atmosfera che si respira è secondo me quella giusta. Siamo una squadra giovane, con dei campioni carismatici da seguire come Pirlo e Buffon, che sanno come si vince: nel 2006 ero un ragazzino che li guardava alzare la coppa in televisione, ora vado in Brasile con loro a rappresentare il mio Paese"