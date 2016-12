Il Tottenham ha scelto Allegri: c'è l'accordo

10:46 - Massimiliano Allegri ha trovato l'accordo con il Tottenham per la prossima stagione: questa la clamorosa indiscrezione lanciata dal Corriere dello Sport in prima pagina. Secondo il giornale l'ex allenatore del Milan, esonerato lo scorso gennaio, inizierà la sua nuova avventura sulla panchina degli Spurs e si porterà con sè Mauro Tassotti come vice. Il tecnico sta studiando l'inglese e nell'ultimo periodo è stato a Londra diverse volte.

Sfumata la Nazionale, che ha rinnovato con Prandelli, le alternative per Allegri erano due: il Monaco o appunto il Tottenham. Ma l'interesse degli Spurs si è fatto sempre più forte e Max ha ceduto alla corte di Baldini. E' stato proprio il manager italiano a volerlo sulla panchina inglese: l'accordo è stato trovato e dal primo luglio prossimo sarà il nuovo allenatore. Il tecnico avrà il difficile compito di riportare in alto il club di White Hart Lane dopo una stagione difficile che ha visto il fallimento di Villas Boas.