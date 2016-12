Il San Paolo apre al ritorno di Kakà

21:22 - Fino a poco tempo fa nel mezzo del caos milanista, l'unica certezza era Kakà. Ora che la linea societaria sembra chiara, è proprio la permanenza del brasiliano l'incognita. Alle dichiarazioni del portavoce che ametteva di valutare ogni ipotesi, va aggiunta quella del presidente del San Paolo, Carlos Miguel Aidar, che a "Espn" ha detto che il problema è la volontà del giocatore, non l'ingaggio: "Kakà potrà tornare da noi se sarà lui stesso a volerlo".

Dubbi quindi per il brasiliano che pur amando la maglia del Milan ha sempre manifestato la volontà di chiudere la carriera in patria. Il presidente brasiliano Carlos Miguel Aidar lo sa bene: "Se lui dimostrerà un interesse per il San Paolo noi saremo pronti a dialogare con lui per fargli capire che ci interessa un suo ritorno. I buoni giocatori devono scendere in campo e lui è grandioso. Il problema per noi club brasiliani è sempre quello economico ma a volte le cose impossibili accadono e magari sarà il caso di Kakà"