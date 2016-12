Il Real risponde al Barça: accordo con James Rodriguez

13:19 - Botta e risposta tra Barcellona e Real Madrid. Come da tradizione, le due big spagnole si contendono il piatto più appetitoso del tavolo del calciomercato. Nei giorni scorsi si vociferava di un Barcellona disposto a investire 90 milioni sull'asso colombiano. I media spagnoli nelle ultime ore invece affermano di un accordo già raggiunto tra Real e James Rodriguez sulla base di 7,5 milioni all'anno.

Dopo aver convinto il giocatore a fare retromarcia (in precedenza aveva dichiarato di voler rimanere nel principato almeno un'altra stagione), i Blancos dovranno aprire il portafoglio per indurre il Monaco a cedere il trequartista. Stando a quanto riferiscono in Spagna, Florentino Perez sarebbe disposto ad offrire 70 milioni più il cartellino di Casemiro.