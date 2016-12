Il Qatar tenta Benitez: ingaggio da sceicco 

11:09 - Una ricchissima offerta dal Qatar per convincere Rafa Benitez a lasciare il Napoli a fine stagione e cominciare a lavorare con la federazione sulla panchina della Nazionale in vista dei Mondiali del 2022. Se il sondaggio si concretizzasse e Benitez decidesse di accettare diventerebbe probabilmente l'allenatore più pagato del mondo con un ingaggio superiore ai 10 milioni di euro netti a stagione. Gli emiri del Qatar avevano anche cercato di ingaggiare Pep Guardiola dopo il suo addio al Barcellona e prima che il tecnico firmasse con il Bayern Monaco. Poi ci avevano provato anche con Marcello Lippi.

Ma Napoli rischia davvero di perdere Benitez che ha un contratto fino al 2015? A parte le lusinghe del Qatar con un contratto da sceicco - attualmente il tecnico guadagna 3 milioni di euro netti - qualcosa nel rapporto tra Benitez e il Napoli si sta incrinando e non c'è più la passione dei primi tempi. I risultati e i numeri sono deludenti e certe scelte - ultima quella di escludere Jorghino dalla lista Uefa - hanno suscitato perplessità nella piazza e qualche dubbio dentro la società. E per il momento, un silenzio infastidito di De Laurentiis.

Benitez sta alzando molto la posta nei rapporti con il club: ha bocciato sul mercato alcune scelte italiane come l'ingaggio di Antonelli e Ranocchia e insistito molto su giocatori che conosce personalmente o che sono in qualche modo legati al suo agente Josè Maria Quillon. In questo momento il produttore cinematografico non ha comunque intenzione di mettere sotto processo Benitez, ma, fiutando l'aria, non vuole farsi cogliere impreparato se lo spagnolo dovesse lasciare a fine stagione. Per questo, torna in voga il nome di Massimiliano Allegri, che De Laurentiis aveva già contattato l'estate scorsa prima di chiudere proprio con Benitez.