Il Psg libera Lavezzi: la Juve sferra l'attacco

11:05 - C'è aria di bufera fra Paris St.Germain e Lavezzi. Il Pocho ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza fra due anni e Laurent Blanc, seppur non esplicitamente, ha aperto alla sua partenza: "Se qualcuno vuole andare via, noi non glielo impediremo". La Juventus è alla finestra ma i problemi sono due: il costo del cartellino dell'attaccante (circa 20 milioni di euro) e il rapporto non privilegiato con il Psg dopo l'affare Coman.

I dirigenti bianconeri non si scoraggiano e, qualora decidessero di imbastire una trattativa, conterebbero sulla volontà del giocatore di tornare in Italia. Restano 15 giorni e potrebbe essere un affare last-minute, capace allo stesso tempo di inebriare l'attacco di Allegri. Proprio il tecnico nei giorni scorsi ha parato di Lavezzi alla società. E' uno dei suoi pupilli e lo avrebbe voluto già al Milan. Bisogna lavorarci pazientemente Il Psg non ha intenzione di svenderlo. E anche il Pocho al momento guadagna una cifra non irrilevante (5 milioni a stagione bonus compresi). Ma su questo ultimo elemento Marotta ha già ragionato: all'ex napoletano verrebbe offerto un contratto quadriennale e una leggera spalmatina d'ingaggio. Bisogna capire se il Psg ha voglia di trattare con la Juve dopo lo "scippo" di Coman e se la stessa Juve avrà soldi in abbondonanza da investire. La cessione di Vidal sarebbe propedeutica a questo tipo d'investimento.

Laurent Blanc, tecnico dei parigini, il suo assist lo ha già servito: "Se la squadra resta così com'è io sarei molto felice. Ma il mercato è ancora aperto e può succedere qualcosa fino all'ultimo". Anche Milan e Inter, seppur defilate, continuano a seguire la vicenda Lavezzi. Chi farà il primo passo?