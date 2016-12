Il presidente del San Paolo: "Ganso al Napoli? Non bastano i soldi della Camorra" 

19:22 - Ganso al Napoli? Bufala brasiliana, ma il presidente del San Paolo è andato all'attacco. Carlos Miguel Aidar ha smentito la notizia e ha lanciato una frecciata pesante alla città di Napoli: "Se dovesse arrivare una vagonata di soldi dal Sud Italia? Non bastano neanche tutti i soldi della Camorra per portarcelo via. La Camorra ormai non ha tutto questo potere". Replica del club azzurro: "Non c'è mai stata nessuna trattativa, adiremo le vie legali".

Aidar, ai microfoni dell'emittente radiofonica Jovem Pan, non si è risparmiato: "Con tutto il rispetto, non credo che il Napoli abbia tutti questi colpi a sua disposizione. Se anche si verificassero queste condizioni, io non voglio vendere Ganso. Il San Paolo è una società compratrice, non venditrice". Ganso resta in Brasile, a Napoli e ai napoletani non dispiacerà molto dopo queste dichiarazioni.

In serata, con una nota apparsa sul sito ufficiale del club partenopeo, è arrivata la replica alle parole di Aidar: "In merito alle dichiarazioni del Presidente del San Paolo, che ha offeso l'immagine e la storia di una Società gloriosa e prestigiosa come quella della SSC Napoli, l'unica cosa che possiamo dire è che ognuno si qualifica per quello che fa e che dice. Le sue affermazioni non meritano un'attenzione maggiore di quanto non ne abbiamo concessa con questa breve nota. A margine di ciò aggiungiamo che, naturalmente, non c'è mai stata alcuna trattativa per il calciatore Ganso che non ci interessa. In ogni caso le offensive e farneticanti dichiarazioni del sig. Carlos Miguel Aidar sono già al vaglio dell'ufficio legale della SSCN che intende tutelare in ogni sede giudiziaria l'immagine della società gravemente diffamata dalle parole pronunciate dal Presidente del San Paolo".