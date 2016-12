Il Napoli vuole Fellaini: incontro a Bruxelles

10:30 - Potrebbe essere Marouane Fellaini il grande colpo del Napoli in vista della nuova stagione. Non si tratta semplicemente di una suggestione, bensì di qualcosa di decisamente più concreto. Riccardo Bigon, domenica, ha incontrato il giocatore allo Sheraton hotel di Bruxelles. Il centrocampista del Manchester United, che non rientra nei piani di Van Gaal, è pronto a lasciare la Premier ed è tentato dal club partenopeo, dove disputerebbe la Champions.

Fellaini, che era accompagnato dal suo manager Luciano D'Onofrio e da un collaboratore, ha ascoltato con attenzione la proposta di Bigon. Il Napoli punta a un prestito, mentre i Red Devils - che nella scorsa stagione hanno investito 33 milioni di euro per strappare il giocatore all'Everton - pare vogliano cederlo esclusivamente a titolo definitivo.



Un ulteriore scoglio, apparentemente, riguarda l'ingaggio del centrocampista belga, legato allo United con un contratto da 3,8 milioni a stagione fino al 2018. Ma il fatto che non rientri nei piani tattici di Van Gaal, unito alla volontà di Fellaini di rimettersi in gioco altrove, rappresentano due fattori decisivi a favore del Napoli. Benitez, che è pronto a lasciar partire Behrami e Dzemaili, sa già come convincerlo.