Il Napoli si tiene Higuain e tenta Mario Suarez

14:56 - Non è un tipo da sconti Aurelio de Laurentiis: Cavani e Lavezzi docet. Chissà se a Barcellona sono a conoscenza che il presidente del Napoli per privarsi delle proprie stelle esige tutti i milioni presenti nella clausola rescissoria. Il Napoli per di più non sembra interessato a vendere, bensì a rinforzarsi per competere per lo scudetto e l'interesse verso Mario Suarez è la dimostrazione dell'ambizione partenopea.

Al mediano campione di Spagna e vice campione d'Europa con l'Atletico Madrid verrebbe garantita la titolarità che nei Colchoneros non ha mai avuto per le grandi prestazioni di Gabi e Tiago, 2 protagonisti della cavalcata di Simeone. Dopo la smentita ufficiale su Twitter da parte del Napoli di ogni trattativa in uscita per Higuain e la volontà di rinnovare allo stesso Pipita fissando la clausola intorno ai 60-70 milioni, De Laurentiis vuole dedicare il prossimo tweet all'annuncio di Mario Suarez.