Il Napoli sfida l'Inter per Mata 

12:36 - Con Gonalons in dirittura d'arrivo, l'affare dovrebbe chiudersi a breve con il relativo annuncio atteso per l'inizio della prossima settimana, il Napoli ha ora messo gli occhi su Juan Mata, in rottura con il Chelsea e soprattutto con José Mourinho. Ne sono certi i media inglesi, secondo cui Benitez accoglierebbe a braccia aperte lo spagnolo dandogli una grossa chance anche in chiave Mondiale. Sul fantasista dei londinesi c'è però anche l'Inter.

Per questo neanche 24 ore dopo lo sfogo di Mata dopo lìultima partita col Chelsea e l'ultima sostituzione decisa da Mou, un emissario del Napoli ha contattato il club di Stamford Bridge per una prima richiesta esplorativa. Il Chelsea ha risposto in maniera piuttosto fredda ed alcune fonti vicine al giocatore citate dal tabloid parlano di un Mata ancora non intenzionato a forzare la mano. Benitez comunque ci crede, ma dovrà battere la concorrenza dell'Inter soprattutto ma anche del Liverpool e del Manchester United.