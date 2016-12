Il Napoli rivuole Lavezzi: pronto l'assalto 

20:07 - Ezequiel Lavezzi può tornare al Napoli e anche a condizioni molto vantaggiose: l'argentino si sta allontanando dal Psg, squadra che nel 2012 ha sborsato 30 milioni di euro per strapparlo a De Laurentiis. I motivi sono principalmente due: il fair play finanziario che condanna il club parigino a delle cessioni importanti e il rapporto, non idilliaco, con l'allenatore Blanc. Così nasce l'idea di tornare al San Paolo in prestito. Problema ingaggio.

L'addio al Psg è praticamente certo e De Laurentiis è pronto andare all'assalto per riportarlo a "casa". Il Mattino scrive che l'idea è nata qualche settimana fa nelle segrete stanze di Castelvortuno e l'affare è possibile. Nasser Al-Khelaïfi è costretto a sfoltire la rosa e quindi potrebbe anche "regalare" il Pocho al Napoli, dove per regalare si intende prestito. Certo che rimane il problema dell'ingaggio di 6,5 milioni di euro che ha attualmente l'argentino. Un nodo abbastanza importante che però, vista la questione di cuore, si potrebbe sciogliere.