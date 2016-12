Il Napoli non molla Fellaini, il sogno si chiama Khedira 

19:34 - Il Napoli non molla Fellaini. Anzi, il club di Aurelio De Laurentiis è pronto a chiudere non appena arriveranno certezze sulle condizioni fisiche del centrocampista belga del Manchester Utd: c'è ottimismo perché l'infortunio alla caviglia sembra meno grave di quanto si ipotizzava, i nuovi esami previsti in giornata - sempre che il gonfiore diminuisca, altrimenti si faranno lunedì - dovrebbero scongiurare il temuto interessamento dei legamenti.

Per il Napoli il belga torna così ad essere un’opportunità visto che sembrano essere escluse lesioni gravi e che si pensa che il suo stop possa durare al massimo un paio di settimane. La diagnosi sarà confermata con ulteriori esami appena l’ematoma sarà assorbito però le sensazioni sono positive. Detto questo, resta da lavorare sui termini dell'accordo: lo United tratta solo sulla base di un prestito oneroso con dirittto (obbligo) di riscatto. Sei milioni di euro per il prestito e uno stipendio da quasi 4 milioni da limare. Materia per Bigon che intanto non ha abbandonato il discorso relativo a Lucas Leiva. L'ultima idea, però, porta a Khedira, ormai separato in casa Real. Difficile, non impossibile.