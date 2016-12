Il Napoli blinda Higuain: aumento e clausola rescissoria

17:40 - Higuain resta, Higuain va: il dubbio di queste ore tra i tifosi del Napoli è questo ed è più che lecito viste le parole degli ultimi giorni, Messi compreso. La società azzurra però non intende lasciar partire per Barcellona l'attaccante e per questo motivo dopo il Mondiale in Brasile i dirigenti del Napoli lo incontreranno per discutere il nuovo contratto dopo tutte le voci di mercato: adeguamento e clausola rescissoria da 70 milioni di euro.

Ma c'è una novità e riguarda l'inserimento nell'accordo pluriennale di una clausola rescissoria elevata, che ricorda molto quella poi esercitata dal Psg per Edinson Cavani. Per lasciare il Napoli in futuro, Higuain dovrà trovare un club disposto a pagare 60-70 milioni di euro.