Il Monaco su Perin: piace anche Ogbonna

Pur con l'addio di Claudio Ranieri alla panchina, nel Principato di Monaco si potrebbe continuare a parlare italiano. Non solo Balotelli, obiettivo dichiarato ma comunque difficile, ma adesso anche un portiere e un difensore. Se le condizioni di Victor Valdes non daranno garanzie sulla tenuta del suo ginocchio, i monegaschi proveranno a convincere il Genoa a lasciar partire Mattia Perin. Una trattativa complicata, ma che potrebbe sbloccarsi nel giro di poche settimane. Per la difesa invece piace Angelo Ogbonna della Juventus.