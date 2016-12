Il Monaco apre alla cessione di Falcao

11:55 - Si tratta. Ancora siamo lontani dalla fumata bianca ma, intanto, si comincia a parlare. Stando a quanto riportato da As, il Monaco avrebbe infatti aperto una porta alla cessione di Radamel Falcao al Real Madrid. Non solo: il club del Principato avrebbe addirittura dato il via libera alle contrattazioni. La base di partenza sarà di almeno 60 milioni, 15 in più di quanto speso dal Monaco per acquistare il giocatore solo un anno fa.

Falcao-Real Madrid è quindi più di un'ipotesi dato che, stando sempre alla stampa spagnola, i merengues avrebbero già raggiunto un accordo di massima con il colombiano che, anche nei giorni scorsi, non ha mai nascosto il suo desiderio di trasferirsi alla corte di Florentino Perez. Nelle prossime settimane i massimi dirigenti dei due club si incontreranno per cominciare a imbastire un affare che potrebbe anche chiudersi in tempi relativamente brevi. D'altronde l'affare è nell'aria da un anno, da quando, cioè, si parlò apertamente di un parcheggio del giocatore a Monaco per evitare il passaggio diretto dall'Atletico al Real. Dando quindi per scontato che la trattativa vada in porto, i blancos hanno però chiesto ai francesi garanzie sulle condizioni fisiche del colombiano che in questa stagione ha avuto parecchi problemi, non ultimo quello che gli ha impedito di prendere parte ai Mondiali. Sotto questo aspetto, però, il Real avrebbe ricevuto più di una rassicurazione.