Il Milan valuta Tonny Vilenha 

18:15 - Il mercato deve ancora dare forma al Milan, ma tutto lascia pensare che la cessione di Robinho possa sbloccare tutto. Può essere questa la motivazione per la quale i rossoneri stanno temporeggiando dopo che gli è stato offerto Tonny Vilenha. I 6 milioni richiesti dal Feyenoord per quello che in patria viene considerato il nuovo Davids, vengono ritenuti eccessivi al momento dal club di Berlusconi.

Nel frattempo si vocifera di un interessamento per Dzemaili, centrocampista del Napoli il cui agente ha recentemente dichiarato di essere in trattativa con un club italiano. Non si hanno conferme in tal senso, ma ciò che è certo è che la squadra di Inzaghi necessita di un giocatore di quelle caratteristiche, ma è ancora presto per conoscere il nome.