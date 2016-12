Il Milan valuta Nani, ma l'assalto può aspettare 

17:30 - Per l'esterno d'attacco c'è tempo fino a settembre, il messaggio di Galliani è stato chiaro e in casa Milan si sta lavorando attentamente. Molti nomi sulla lista e tra qeusti c'è anche Nani. Aspettare potrebbe essere la mossa giusta perché attualmente il Manchester United chiede 14 milioni di euro, ma a fine agosto la quotazione del portoghese potrebbe calare drasticamente. Nani non rientra nei piani di Van Gaal e sta già facendo le valigie.

Delle volte è meglio aspettare e Galliani lo sa bene: negli ultimi in grandi colpi, da Ibra a Kakà, sono arrivati proprio in extremis. Così l'ad rossonero non ha fretta e valuta. Lavora prima in uscita, Robinho è un caso da risolvere, e poi penserà ai regali per Inzaghi. In questa ottica salgono le quotazioni di Nani. Già a gennaio, prima di buttarsi su Biabiany, c'era stato un timido tentativo e ora il portoghese potrebbe diventare il primo obiettivo dei rossoneri. Con l'addio di Conte, la Juve si è chiamata fuori dalla corsa e ora il Milan ha un ostacolo in meno. Attualmente i Red Devils chiedono troppo per il 27enne reduce da una stagione difficile, tra infortuni e non. Il Mondiale, però, è stato un segnale positivo per tutti: il giocatore può ancora fare bene e fisicamente non sembra compromesso. Van Gaal lo valuterà nei prossimi giorni, ma sicuramente non si opporrà alla sua cessione. Se all'Old Trafford poi dovesse arrivare Vidal la strada sarebbe spianata.