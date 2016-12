Il Milan torna su Alex, si allontana il riscatto di Rami

11:40 - Il soggiorno milanese di Kia Joorabchian ha posto le basi su un possibile affare a cui il Milan sta lavorando da tempo: Alex. Il difensore del Psg è in scadenza di contratto e potrebbe, dunque, essere uno dei primi colpi rossoneri in vista della prossima stagione. L'arrivo del brasiliano escluderebbe la conferma di Rami, per cui il club di via Aldo Rossi non ha intenzione di spendere i sette milioni di euro previsti dal riscatto.

Il primo incontro tra Galliani e Joorabchian, procuratore di Alex, è avvenuto sabato sera a cena da "Giannino", durante la finale di Coppa Italia. Con l'agente si è parlato anche di Taarabt, in prestito dal Qpr con diritto di riscatto fissato a sette milioni di euro. Il Milan punta a un sensibile sconto da parte degli inglesi, ma certamente la trattativa non si concluderà a breve.



Il nome caldo è invece quello di Alex, centrale del Psg in scadenza di contratto a giugno. Tra l'amministratore delegato del Milan e l'agente c'è stato un ulteriore incontro lunedì, servito per avvicinare ulteriormente le parti. Il difensore brasiliano, 32 anni a giugno, non vuole rinnovare con i parigini e gradirebbe un esperienza in rossonero, ma il suo arrivo escluderebbe con ogni probabilità la conferma di Rami. Il Valencia, per il riscatto del francese, chiede i 7 milioni previsti dal riscatto, cifra che il Milan non sembra intenzionato a spendere.